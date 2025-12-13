El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto reconocer al Perú como “aliado principal fuera de la OTAN”, una categoría que otorga beneficios militares, financieros y estratégicos.

La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) es una alianza militar internacional que garantiza un sistema de defensa colectiva a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa.​

Trump envió su pedido al Senado en medio de una fuerte presión militar contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, al que acusa de narcoterrorista.

La Casa Blanca considera que Perú y Estados Unidos “comparten prioridades estratégicas, desde la estabilidad regional hasta la lucha contra el narcotráfico”. Además, esta designación abriría una nueva etapa en la cooperación militar y económica.

Gobierno ve con buenos ojos

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, calificó la propuesta como “una herramienta novedosa que podemos aprovechar en beneficio de nuestras sociedades”.

La designación como aliado principal fuera de la OTAN no implica la entrada a la organización militar, pero sí otorga acceso preferencial a contratos de defensa, equipos estratégicos y asistencia especializada. Es decir, Perú podría acceder a una relación militar y económica más estrecha con Estados Unidos y los demás países miembros.

En la región, solo Argentina, Brasil y Colombia poseen este estatus, junto a otros 18 países. Los países miembros de la OTAN son 32.