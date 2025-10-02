En cualquier momento, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará despidos masivos de empleados federales en respuesta al cierre del Gobierno, que desde las cero horas de ayer 1 de octubre quedó sin presupuesto para financiar parte de sus gastos, incluidos salarios y servicios de algunos sectores.

El país se haya en crisis tras el fracaso de las votaciones en el Senado para evitar la paralización de parte de los servicios federales por la fata de presupuesto.

El desacuerdo se centra en el rechazo de los republicanos a la exigencia de los demócratas sobre extender los beneficios de salud, que vencen a fin de año, a cambio de aprobar el presupuesto.

Despedidos

La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que 750,000 funcionarios serán afectados diariamente por un despido técnico, con sueldo diferido. El tráfico aéreo podría verse afectado y el pago de numerosas ayudas sociales se postergará.

Anuncio

Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, indicó a los republicanos de la Cámara de Representantes que dentro de “uno a dos días” la Administración federal de Donald Trump estará realizando despidos masivos de empleados federales.

¿Cierre o “shutdown”?

El cierre o “shutdown” se debe a que el año fiscal en Estados Unidos corre hasta el 30 de septiembre, por lo que se necesitaba para el siguiente año fiscal un nuevo plan de presupuesto federal aprobado por el Congreso, que no se logró hasta el cierre de esta edición.

Las acciones de Wall Street registraron alta volatilidad por el cierre del gobierno y el oro subió de precio.

TE PUEDE INTERESAR



