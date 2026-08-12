El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, endureció su postura hacia Irán en un momento en que, según el intermediario Pakistán, las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz parecían encaminarse hacia un desenlace con un acuerdo de paz.

A raíz de que el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, subrayó que Irán no reabriría el estrecho hasta que Estados Unidos cumpliese con una serie de condiciones, como pagar compensaciones por los daños de la guerra, Trump fue quien exigió un pago.

Indemnización

En un mensaje en Truth Social, aseguró que ahora es Washington quien exige una indemnización a Irán por todas las personas que ha matado y herido en los numerosos conflictos en los que, según él, ha estado involucrado.

Trump amenazó con cambiar de estrategia y asfixiar un poco más todavía la dañada economía de Irán en lugar de lanzar nuevos ataques aéreos para presionar para esta reapertura de Ormuz, que Teherán solo contempla si Washington cesa los bloqueos sobre sus puertos y libera los activos congelados en bancos extranjeros.

Demócratas

A medida que se agrava la crisis con Irán, los congresistas demócratas condenan a Trump.

“Donald Trump ha perdido esta guerra”, afirmó el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, al indicar que “Estados Unidos está más débil. Irán está más fuerte”. Eso, con el agotamiento de misiles de ataque y defensa, aseveró, ha “permitido que Rusia y China imaginen cosas que antes no hubieran podido imaginar”.

Misiles

En efecto, informes de inteligencia confirman que EE.UU. viene agotando sus reservas de armas en Irán y solo tiene 1700 misiles interceptores de defensa Patriot; aunque un análisis independiente del CSIS estima incluso un nivel inferior, de entre 759 y 827 interceptores.

Además, las Fuerzas Armadas estadounidenses habrían utilizado “prácticamente todas” sus reservas disponibles de misiles de ataque ATACMS y Precision Strike Missile (PrSM) durante los cinco meses de operaciones contra Irán.