Estados Unidos sigue ajustando la presión militar contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro. En las últimas horas se informó que el Ejército norteamericano está preparando planes para atacar a narcotraficantes sobre territorio de Venezuela dentro de unas semanas.

La cadena NBC News señaló que la información fue obtenida de gente familiarizada con estos planes de bombardear a traficantes de drogas en Venezuela.

Aunque los ataques podrían suceder en pocas semanas, el presidente Donald Trump aún no ha aprobado ninguna decisión, declararon las fuentes, que apuntaron a que lo que se está planeando son ofensivas con drones contra individuos concretos y laboratorios de drogas.

Las fuentes consultadas aseguraron que la escalada militar estadounidense responde en parte a que el gobierno de Trump considera que Maduro no está haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas, incluso lo acusa de liderar el “Cartel de los Soles”.

Dictador hace simulacro

Mientras tanto, ayer Maduro puso en marcha un simulacro nacional de protección ante desastres y amenazas armadas, con el objetivo de garantizar la disposición de la población para hacer frente ante un posible ataque de Estados Unidos.

Maduro también se burló de Youtube tras la cancelación de su cuenta en dicha plataforma. “Mientras más censura, más llega el mensaje”, añadió.

Los buques y aviones estadounidenses en el Caribe ya han destruido cuatro lanchas que partieron supuestamente de Venezuela con drogas.