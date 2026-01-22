El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una fotografía de una reunión con dirigentes europeos a la que incorporó una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA) de un mapa de América en que Venezuela, Groenlandia y Canadá aparecen como estadounidenses.

En otra foto, también con IA, se muestra en Groenlandia plantando la bandera estadounidense, flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

Mapa

En el centro de la imagen, entre Trump y los dirigentes europeos, se ha generado una fotografía con el mapa de América, en el que la bandera estadounidense se extiende sobre los territorios de Canadá, Groenlandia y Venezuela.

La publicación de la imagen parece una muestra más de los objetivos que Donald Trump se ha fijado en materia de política exterior desde que inició este mandato.

Objetivo

Trump ha considerado en varias ocasiones Canadá como un estado más de Estados Unidos y ha capturado a Nicolás Maduro, acusándolo de ser un narcoterrorista y pretende juzgarlo en Nueva York tras imponer un gobierno títere en Venezuela liderado por la exvicepresidenta chavista del país, Delcy Rodríguez.

Bandera

En la otra de las imágenes falsas, se ve al mandatario junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense en un paraje con montañas nevadas y lagos, junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y el año 2026.