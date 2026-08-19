Un día después de afirmar que era una “gran idea” declarar el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, publicó en sus redes sociales una imagen que mostraba tal área como “nuevo territorio” estadounidense.

La publicación en Truth Social muestra un mapa que incluye un círculo alrededor de la vía marítima estratégica, entre Irán y Omán a la entrada del Golfo Pérsico, con las palabras “Nuevo Territorio de Estados Unidos”.

Jura ser “dueño”

Trump recalcó días atrás que planea declarar el estrecho como territorio estadounidense una vez que se termine “de derrotar a Irán”.

El mandatario declaró que EE.UU. “es dueño” del estrecho de Ormuz, cuyas partes integran las aguas territoriales de Irán y Omán; aunque en derecho marítimo reclamar un territorio no es tan sencillo.

Viola las normas

“Según la legislación estadounidense, reclamar un territorio mediante una declaración o decreto presidencial no es suficiente. Existen requisitos constitucionales”, declaró a CNN Jason Chuah, profesor de Derecho Marítimo en City, University of London.

Irán advierte

Ormuz seguirá cerrado mientras Estados Unidos no responda a las exigencias de Irán, advirtió el presidente del Parlamento iraní y negociador en jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Las exigencias son: levantamiento del bloqueo naval, eliminación de las sanciones petroleras, liberación de activos financieros, cese de hostilidades y operaciones militares y el pago de indemnizaciones.

La anexión es contraria a la Carta de las Naciones Unidas; territorios, incluidas las masas de agua, solo pueden adquirirse mediante acuerdo o cesión.