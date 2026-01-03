El incendio en el bar Le Constellation en Suiza ha causado conmoción a nivel mundial tras confirmarse que el siniestro dejó más e 40 personas muertas y 115 que resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades suizas, la mayoría de las víctimas del trágico incidente en su mayoría eran turistas, entre las que se encuentra el futbolista francés de 19 años Tahirys dos Santos, jugador del FC Metz de la Primera División de Francia.

Según informó el club “granate”, el joven futbolista fue ingresado a un hospital de Stuttgart, Alemania, tras sufrir quemaduras graves en alrededor del 30% de su cuerpo, reiterando su preocupación por el estado de salud de dos Santos.

Asimismo, Christophe Hutteau, agente del futbolista galo, señaló que el deportista está pasando por un delicado momento, pero se mostró optimista después de que presentara una mejoría en la capacidad respiratoria de sus pulmones.

“No puedo decirles que está bien porque está sufriendo terriblemente. Tiene más del 30 % del cuerpo quemado. El punto positivo se encuentra en el nivel de los pulmones, que se habían visto afectados: su capacidad respiratoria mejoró considerablemente desde ayer por la mañana”, explicó Hutteau.

Además de Tahirys dos Santos, también se confirmó que Eliot Thelen, futbolista luxemburgués que juega en el equipo sub-19 del Pescara de Italia, resultó herido en el accidente.

El club de la Serie B mostró su solidaridad con Thelen y su familia sin ofrecer mayores detalles acerca de su estado de salud.