Para este lunes, a las 11 de la mañana, han sido citados los ministros del Interior, Vicente Tiburcio; y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, a la Comisión de Fiscalización para que respondan respecto a las reuniones fuera de agenda oficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

Es más, Tiburcio participó en el encuentro entre Jerí y Yang el 26 de diciembre en un chifa de San Borja. Confirmó que el presidente lo invitó. “Las conversaciones se centraron en la organización de las actividades conmemorativas por el Día de la Amistad Perú-China”, declaró Tiburcio.

El ministro añadió que en la cena departierron dos personas más, que también atendían la mesa.

Por su parte, el titular de Energía y Minas debe brindar información sobre la concesión del proyecto Central Hidroeléctrica Pachachaca 2 (Abancay) otorgada a la empresa Hidroelectrica América S.A.C. propiedad de Zhihua Yang.

Esta sesión se desarrollará de forma paralela a la investigación abierta por la Fiscalía de la Nación contra Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses y tráfico de influencias.

Minimiza marcha de Generación Z

Jerí, sobre quien pesa seis mociones de censura, dijo que no le preocupa la marcha anunciada por diversas organizaciones y la Generación Z contra su gobierno para el miércoles 28 de enero. “No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población”, expresó.

Jerí encabezó ayer una nueva reunión sobre seguridad ciudadana y anunció que el ministro del Interior viajará a La Libertad.