A lo largo de los años se han denunciado varios casos que han involucrado a ex estrellas infantiles y juveniles con una serie de abusos sexuales mientras realizaban las grabaciones.

Esta vez, Drake Bell, una de las estrellas más grandes de Nickelodeon, rompió su silecio por primera vez y narró el abuso que vivió a los 15 años.

Bell contará su testimonio en la próxima serie de Investigation Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ sobre cómo fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck.

Se sabe que Peck trabajó como entrenador de diálogo en ‘All That’ y ‘The Amanda Show’, protagonizada por Bell de 1999 a 2002.

En el breve clip aparece Bell. “El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”, señaló ID en un comunicado de prensa.

Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión y se le ordenó registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004.