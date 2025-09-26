Un enfrentamiento con explosivos y disparos dentro de la cárcel de Esmeraldes, ciudad costeña fronteriza con Colombia, dejó la madrugada de ayer al menos 17 fallecidos.

La información preliminar de la Policía indicó que el enfrentamiento ocurrió entre reos de bandas enemigas.

De acuerdo con un informe oficial, la situación se originó por una orden de la banda “Los Tiguerones” para atacar a internos vinculados a “Los Lobos”, “Los Choneros” y otros presos de otras organizaciones criminales.

Familiares de los presos informaron en redes sociales que los disturbios empezaron a las 3 de la madrugada y esperaban información precisa de las autoridades.

“Habría más víctimas en otros pabellones”, señaló el medio Primicia.

Este nuevo enfrentamiento entre reos ocurre después de que el pasado lunes otra pelea entre presos dejara 14 fallecidos en una cárcel de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Se viene referéndum

Mientras tanto, el país se alista para el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre para votar una iniciativa del presidente Daniel Noboa que busca establecer una Asamblea Constituyente con el objetivo de redactar una nueva Constitución, que reemplace a la de 2008, impulsada por el exgobernante Rafael Correa (2007-2017).

Noboa, mandatario de derecha, busca tener mayor margen de acción para hacer reformas en temas económicos y en seguridad pública, principalmente.

Varias carreteras fueron bloquedas ayer por huelguistas que rechazan la eliminación de los subsidios al diesel.