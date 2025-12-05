“Fui testigo directo de cómo el Gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que hoy dirigen Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen”, escribió el antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo “El Pollo” Carvajal, en una carta dirigida al presidente estadounidense, Donald Trump.

“El Pollo” Carvajal, que espera sentencia en una prisión de Estados Unidos tras declararse culpable por cargos de narcotráfico y posesión de armas, aseguró que quiere reivindicarse: “Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad”, señala en el texto.

“El objetivo de esta organización, hoy conocida como el Cártel de los Soles, es usar las drogas como un arma contra Estados Unidos”, detalló. Añadió que “El Tren de Aragua” también sería una organización armada por el chavismo.

Las drogas que llegaron a Estados Unidos “a través de nuevas rutas” no fueron obra de “traficantes independientes” sino de “políticas deliberadas” de Caracas, añadió.

Además, Estados Unidos ayer ratificó su advertencia de “No viajar” a Venezuela con una actualización formal del Departamento de Estado fechada el 3 de diciembre de 2025. Esta decisión afecta a ciudadanos estadounidenses, empresas, operadores aéreos y viajeros internacionales.

En Venezuela están asustados

El canciller de Venezuela, Yván Gil, rechazó ayer las sanciones impuestas a su país en medio de lo que describió como “amenazas de corte militar”, a las crecientes tensiones por el despliegue aéreo y naval de Estados Unidos en el Caribe.

Nicolás Maduro confirmó haber hablado con Donald Trump por teléfono en una forma “respetuosa” y “cordial”.