Un escolar de 13 años murió y al menos otros ocho resultaron heridos cuando un alumno de 15 años abrió fuego ayer con una escopeta en una escuela de San Cristóbal, a 600 kilómetros al norte de la capital Buenos Aires, en Argentina.

El episodio conmociona a la ciudad de 100 mil habitantes, mientras el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo.

El violento episodio recuerda a lo que pasa en Estados Unidos, país que el presidente argentino Javier Milei admira.

Hechos

Ocurrió en la Escuela Normal Mariano Moreno N° 40, a las 7:15 de la mañana (5:15 del Perú), mientras los estudiantes se aprestaban a izar la bandera durante la formación en el patio del plantel, cuando el atacante sacó de su mochila el arma de fuego y efectuó disparos con que inicialmente mató a un compañero e hirió a otros dos.

El agresor fue detenido, confirmó una fuente del ministerio de Seguridad provincial.

“Subí y cuando iba justo a bajar vieron unos alumnos que un chico salió del baño con un arma y empezaron a gritar. Y empezó a disparar por disparar al aire y todos salimos corriendo”, dijo una alumna de la escuela, Priscila, a la emisora local Radio Con Vos.

Horror

Seis alumnos fueron atendidos en el hospital local con heridas superficiales causadas cuando escapaban de la escena y se encuentran fuera de peligro, se detalló. Otros dos estudiantes fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela; uno de ellos inicialmente grave, aunque estable.

Videos y testimonios confirmaron que el atacante -un “buen alumno” según el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz- sufría acoso y maltratos en el colegio sin que las autoridades hicieran algo por detener las agresiones.

El violento episodio recuerda a lo que pasa en Estados Unidos, país que el presidente argentino Javier Milei admira.