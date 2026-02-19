Mientras su portaaviones USS Gerard Ford va en camino con 50 cazas a bordo, Estados Unidos inició ayer una movilización a gran escala de aviones, incluidos de alerta temprana y furtivos de combate, para ubicarse en Medio Oriente a tiro del territorio iraní.

Se envió desde Alaska seis aviones E-3B/C Sentry (awacs, radares) de alerta temprana, indicativo de que la operación para atacar a Irán y derrocar al régimen del ayatolá Alí Jamenei, objetivo de Donald Trump, está por comenzar.

También se detectó a aviones militares estadounidenses saliendo de prácticamente todas las bases aéreas del país.

Aviones en bases

Los aparatos se unirán a los que, según estimaciones de inteligencia, ya se encuentran en las bases estadounidenses en países del Medio Oriente.

El poder estacionado de EE.UU. hasta el momento sería de 30 cazas furtivos F-35A Lightning II, 12 F-35C Lightning II y 24 F-15E Strike Eagle, así como de 36 cazas F/A-18F Super Hornet.

Poder

Se reporta además: 12 A-10C Thunderbolt II, 3 MQ-4C Triton (de inteligencia, vigilancia y reconocimiento), 3 E-11A BACN, 6 P-8A Poseidón, 1 RC-135V Rivet Joint y 34 KC-135 Stratotanker, tanqueros para abastecer a cazas estadounidenses e israelíes en vuelo, al atacar a Irán.

También están en la zona 8 KC-46A Pegasus (transportes), 4 E-2D Hawkeye, 6 EA-18G Growler (avión de combate especializado en guerra electrónica), 12 MH-60R Seahawk y 2 CMV-22B Osprey.

Rusia e Irán llevarán a cabo hoy maniobras militares navales conjuntas en aguas estratégicas del golfo de Omán.