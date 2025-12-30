Estados Unidos viene reforzando su presencia militar en el mar del Caribe, antes de un inminente ataque sobre Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro, mientras se reveló un primer bombardeo en tierra, ejecutado días atrás, a una base naval venezolana.

En Puerto Rico, mientras intensifica la presión sobre el régimen de Maduro, llegaron en las últimas horas aeronaves C-130J con vehículos blindados y otros pertrechos bélicos adecuados para desembarcos y la toma de posiciones en tierra.

El material de guerra arribó a Aguadilla, sumándose al masivo despliegue estadounidense en el Caribe que incluye más de 15 mil soldados y el portaaviones nuclear Gerald Ford.

Ataque en tierra

Por su parte, Donald Trump reveló que Estados Unidos bombardeó y destruyó, la semana pasada, una instalación del “narcotráfico” en territorio de Venezuela.

“Tienen una gran planta o una gran instalación desde la que salen los barcos. Hace dos noches la eliminamos”, dijo en una entrevista.

Ayer, tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, detalló que el ataque en suelo de Venezuela destruyó “una zona de muelles donde cargan barcos con droga”.

¿Atentado de la CIA?

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas (...) Llegamos a todos los barcos y ahora llegamos al área… es el área de implementación”, señaló.

La CIA está autorizada para “operaciones encubiertas” (eufemismo de atentados, secuestros y hasta asesinatos) en Venezuela.Maduro destacó la supuesta lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas, aunque se dice que un sector es antichavista.