Este miércoles, de no haberse firmado un acuerdo de paz con Irán al vencerse la tregua, se reiniciarán los ataques contra la república islámica, advirtió el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump.

Consideró ayer “altamente improbable” que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo con Irán.

“No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo”, dijo a Bloomberg.

Ataques

Cuando se le preguntó si esperaba que los combates se reanuden de inmediato si no llegaban a un acuerdo, Trump declaró: “Si no hay acuerdo, ciertamente lo esperaría”.

Al respecto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, recalcó que su país mantiene una “profunda desconfianza histórica” hacia el gobierno estadounidense y criticó lo que calificó de “señales poco constructivas y contradictorias” por parte de Washington.

Cita

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, mantuvo ayer contactos diplomáticos con sus homólogos de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, y de Rusia, Sergei Lavrov, de cara a concretar hoy con EE.UU. una reunión dirigida a un acuerdo de paz.

El presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, solicitó a EE.UU. una “desescalada” en Medio Oriente y encontrar “soluciones políticas” en vez de militares, en medio de la tensión por la posible reanudación de la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

Israel y Líbano tendrán este jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones para buscar el fin del conflicto.