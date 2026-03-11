Mientras Estados Unidos no descartó una operación terrestre para derrocar al gobierno iraní, desde Washington y Teherán se cruzaron veladas amenazas de acabar con las vidas del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el líder supremo de la República Islámica de Irán, ayatola Mojtaba Jamenei.

Trump, quien ha celebrado haber asesinado con su socio Israel al ayatolá Alí Jamenei, antecesor de su hijo hoy convertido en líder supremo, afirmó que no cree que Mojtaba Jamenei pueda “vivir en paz”.

Trump amenaza

“No creo que pueda vivir en paz”, declaró en una entrevista con Fox News.

Israel, en tanto, considera a Mojtaba Jamenei como “objetivo legítimo”, eufemismo usado por el régimen sionista para quienes busca asesinar.

Respuesta iraní

En respuesta, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, advirtió ayer que Trump debe tener cuidado de “no ser eliminado”, a la vez que señaló que “la nación de Irán no teme sus amenazas vacías”.

“Ni siquiera aquellos más poderosos que ustedes podrían eliminar a la nación iraní. Cuídense”, enfatizó.

Campaña terrestre

Por otro lado, la Casa Blanca confirmó que Trump no descarta una operación terrestre en Irán para conseguir sus “objetivos”, el principal de ellos derrocar al gobierno islámico y colocar a uno afín a Washington.

Minas en Ormuz

Todo sucede mientras recrudecieron ayer los bombardeos estadounidenses-israelíes sobre Irán, que a su vez empezó a colocar minas en el estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento energético más importante del mundo, por donde pasa alrededor de una quinta parte de todo el petróleo crudo del planeta.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que ahora controla de hecho el estrecho junto con la Armada tradicional del país, tiene la capacidad de desplegar un “guantelete” de embarcaciones dispersas para la colocación de minas, botes cargados con explosivos y baterías de misiles con base en tierra, según ha informado CNN.

Trump advierte

“Si Irán ha puesto minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos informes de que así sea, exigimos que las quiten. Si por algún motivo han colocado minas y no las quitan, las consecuencias militares para Irán alcanzarán niveles nunca vistos”, ha asegurado Trump.

El presidente ha añadido que si, por el contrario, “Irán retira lo que sea que pueda haber colocado, será un paso enorme en la dirección correcta”.