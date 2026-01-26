Estados Unidos (EE.UU.) e Israel quedaron listos para atacar a la República Islámica de Irán con el objetivo de derrocar al régimen del ayatolá Alí Jamenei y colocar en su lugar a un gobierno favorable a los intereses de Washington y Tel Aviv.

Múltiples aviones cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron de la Base Aérea de Al-Udeid, que se encuentra en Catar frente a Irán, sin ingresar a cielo iraní, que se cerró para todo vuelo civil.

También se verificó la sincronización para atacar de los cazabombarderos F-16 y F-35I Adir, que opera Israel, y los F/A-18 Hornet, F-35 y F-22 que tiene EE.UU. desplazados en la región.

Poder

El portaaviones nuclear USS Lincoln se coloca a tiro de Irán, en el Mar Arábigo, a distancia prudente para lanzar sus aviones cazas F/A-18 Hornet y misiles.

Su fuerza de apoyo, de destructores con plataformas de misiles Tomahawk, también quedaron listos en espera de la orden de ataque.

Israel está preparado

Todo ello se dio, según fuentes de inteligencia, luego de que Israel confirmó a EE.UU. que se encuentra preparado, tanto para lanzar ataques sobre Irán como para repeler la previsible represalia iraní con oleadas de drones y misiles sobre sus bases militares, plantas de combustible, instalaciones nucleares y puntos militares de control.

Irán solo responderá

Irán advirtió que todo avión que sobrevuele sin autorización su cielo sería derribado, mientras sus cazas Mig-29 despegaron.

También se confirmó que Irán no atacará y solo contraatacará en caso de una agresión en una guerra que no desea.