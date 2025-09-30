Tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló un plan de 20 puntos para acabar la guerra en Gaza con una fuerza de ocupación extranjera.

Gaza quedará y Hamás quedará proscrita, impedida de participar en elecciones como las que ha ganado para asumir el poder en la franja.

Se da garantías para que líderes de Hamás salgan de Gaza, pero no garantías de vida en el futuro.

Condiciones

Según el plan Trump-Netanyahu se prevé un alto el fuego y la salida segura de los líderes de Hamás que abandonen Gaza, la liberación de los rehenes y un Gobierno de transición con intervención externa en el que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

Carta blanca

Trump dijo que si rechazan el plan, Israel tendrá su apoyo “para terminar la tarea de destruir la amenaza de Hamás”.

“Una vez que todos los rehenes hayan sido liberados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a 1700 gazatíes detenidos. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos”, informó el Washington Post.

Cine extranjero

En otro tema, Trump anunció que impondrá un arancel del 100 % a las películas producidas fuera de Estados Unidos para evitar que el “negocio cinematográfico” siga siendo “robado” por otros países y así impulsar la industria nacional del cine, anunció ayer el presidente Donald Trump.

Negocio

“Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a Estados Unidos por otros países, como si le quitaran ‘un caramelo a un niño’. (...) Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100% a todas las películas que se hagan fuera”, escribió en su red Truth Social.

Plan oculto

Trump culpó al gobernador “débil e incompetente” de California, el demócrata Gavin Newsom, y advirtió que ese estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria cinematográfica estadounidense, “ha sido especialmente afectado”.

Trump no indicó cómo planea implementar estos aranceles y si serán solo a cines o también a plataformas de streaming.