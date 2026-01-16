Estados Unidos e Israel pusieron en marcha un plan para atacar a la República Islámica de Irán y derrocar a su gobierno, no solo destruir su sistema de misiles y plantas nucleares como durante la reciente “Guerra de los 12 días”.

Washington y Tel Aviv tienen decididos ataques, incluso los blancos, al aprovechar las protestas sociales que dejan miles de muertes y tienen en vilo a Irán, según fuentes de inteligencia.

Alertas

Teherán indicó tener informes de que los ataques no serían más allá de mañana viernes, mientras la agencia de noticias Reuters señaló que hoy se podría atacar a Irán.

Hoy, jueves, Irán ordenó derribar cualquier avión que ingrese a su espacio aéreo y sus aviones MIG-29 levantaron vuelo.

Posiciones

Israel comenzó a posicionar sus lanzadores del sistema “Cúpula de Hierro” y abrió sus refugios para la población ante un ataque de Irán en respuesta. Lanzadores cargados por completo se activaron en múltiples zonas de todo el país.

Además, ocho aviones cisterna Boeing KC-135 Stratotanker -para abastecer a cazas en vuelo- aterrizaron en Honolulu (Hawái) hacia la isla Diego García, base de EE.UU. para lanzar un ataque sobre Irán.

Retiro de gringos

En tanto, comenzó la evacuación de la base aérea estadounidense en Qatar, donde personal y múltiples aviones salieron luego de que Irán amenazó con lanzar sus misiles balísticos sobre instalaciones militares estadounidenses si el país es atacado por EE.UU. o Israel.

Donald Trump pidió a los estadounidenses que abandonen Irán de forma inmediata. Alemania, Francia y Canadá solicitaron lo mismo a sus ciudadanos.