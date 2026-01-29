Un ataque de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel, con apoyo de sus aliados en el Medio Oriente, está listo para ser lanzado en las próximas horas contra la República Islámica de Irán, en la que se pretende derrocar al gobierno del líder supremo Alí Jamenei.

Según The New York Times, Estados Unidos se prepara para un ataque militar contra Irán en uno o dos días. El portaaviones nuclear estadounidense USS Lincoln está en espera para, ante la orden de Washington, ser utilizado junto a los destructores de su flota de apoyo para lanzar ataques con misiles contra territorio iraní.

Armada

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su “enorme armada” alrededor a Irán, mayor que la enviada semanas atrás a Venezuela, está “lista” para “cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario”.

Israel, socio de Estados Unidos, también está listo para atacar.

Como informa Al Arabiya, Estados Unidos envió una señal a Teherán pidiéndole que no responda con dureza en caso de un ataque, pero Irán rechazó tal solicitud y confirmó que, de ser atacado, responderá con bombardeos sobre bases estadounidenses y el portaaviones.

Ataque contenido

Mientras señala que solo responderá si es atacado, el Gobierno iraní consideró más probable la guerra que la negociación con EE.UU., al rechazar someterse a las cuatro condiciones fijadas por Washington para evitar una guerra, entre ellas renunciar a sus misiles y a todo enriquecimiento de uranio, incluso para fines pacíficos.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, reveló que Irán recibió cuatro escuadrones de cazas Su-35 y sistemas de defensa aérea S-400.