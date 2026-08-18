Aunque lo niegue, el gobierno del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, evalúa usar armas nucleares contra Irán y discute tal opción, reveló Marjorie Taylor Greene, excongresista del entorno trumpista.

“Están discutiendo el uso de armas nucleares contra Irán en reuniones estratégicas. Sí, han leído bien. Es real. No estoy especulando. Es algo que sé”, escribió en X (antes Twitter).

Greene refirió que, contra los informes de la inteligencia estadounidense, Trump atacó a Irán a instancias de Israel.

Umbral nuclear

Además, Greene dijo que “ahora es nuestro Gobierno el que está considerando reducir el umbral nuclear para usar armas nucleares contra Irán, a pesar de que Trump afirma haber ganado la guerra como 40 veces y dice que EE.UU. controla el estrecho de Ormuz”.

“Trump prometió no más guerras en el extranjero, pero podría ser quien provoque un holocausto nuclear que probablemente arrastraría al mundo entero a un conflicto mayor, una depresión económica y un sufrimiento humano masivo nunca antes visto en nuestras vidas, y quizás en toda la historia”, recalcó.

Guerra

En tanto, al expirar ayer los 60 días del acuerdo provisional de alto al fuego entre EE.UU. e Irán, sin un pacto a largo plazo, se teme un relanzamiento de una guerra total.

El subcomandante de la Guardia Revolucionaria de Irán para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, reveló que la postura “defensiva” de la república islámica se convertirá en “ofensiva” y adelantó “sorpresas”.

Donald Trump amenazó a Omán con bombardearlo si concreta un acuerdo con Irán sobre el manejo del estrecho de Ormuz.