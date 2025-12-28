Aunque Estados Unidos realizó una nueva incursión en espacio aéreo venezolano, como amenaza de un ataque sobre posiciones en tierra, Washington apostaría por bloquear la salida de buques con petróleo venezolano por mar, a fin de asfixiar económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro y obligarlo a dejar el poder.

Mientras Donald Trump confirmó que se vienen operaciones terrestres contra supuestos “carteles de narcotráfico”, que incluirían a Venezuela, y que “ahora lucharemos en el suelo”, el gobierno de Estados Unidos busca perfeccionar su estrategia contra el gobierno venezolano, evitando una acción militar directa en el territorio del país caribeño, al menos en el corto plazo.

Poder

La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe que se concentren en aplicar una “cuarentena” al petróleo venezolano durante al menos dos meses.

En tanto, siete aviones cisterna KC-135 Stratotanker despegaron de la Base Aérea de MacDill en Tampa, Florida, sobrevolaron el Caribe y retornaron.

Aviones de combate

A la vez, salieron aviones de combate desde la Base Aérea de Langley y aviones cisterna desde el aeropuerto internacional Las Américas, en República Dominicana.

Todos los aviones despegaron con sus transpondedores apagados para evitar ser detectados por radares, al ensayar bombardeos.

Nicolás Maduro expresó su disposición a dialogar con Estados Unidos, lo que se cree desde Washington apunta a negociar su salida del poder.