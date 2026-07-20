Estados Unidos (EE.UU.) continuó con nuevas olas de bombardeos sobre Irán para acabar con sus defensas y silos de misiles balísticos y de paso vengar la muerte de sus militares, entre dos y tres en Jordania y uno más en Irak, durante ataques iraníes a bases estadounidenses en Medio Oriente.

“Un militar estadounidense en el norte de Irak murió en combate (…) durante una detonación controlada de municiones sin explotar pertenecientes a un dron iraní de ataque de un solo uso que fue derribado. Un segundo militar resultó herido y continúa recibiendo tratamiento médico por una lesión menor”, confirmó el Comando Central de EE.UU. (Centcom).

Castigo

Ataques en respuesta a ello se lanzaron ayer para “castigar rápidamente” a Irán, indicó el Centcom, a la vez que informó que localizó restos humanos no identificados en Jordania después de que un militar fuera reportado como desaparecido y otros dos muertos en combate. Los restos serían los del desaparecido.

También se reportó bombardeos sobre Irán en torno al Estrecho de Ormuz.

Respuesta

En tanto, Irán denunció un ataque estadounidense contra el emplazamiento de la central nuclear de Darkhovin, en construcción, en la provincia de Juzestán (suroeste), en una nueva ofensiva contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

Irán derribó un dron MQ-9 de EE.UU. que violó su espacio aéreo e informó que destruyó cazas y aviones cisterna de EE.UU. en Jordania.

Nueve guerrilleros kurdo-iraníes murieron en un ataque de Irán con misiles en Irak, en una zona ocupada por esos aliados de EE.UU.