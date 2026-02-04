En expresiones de su poderío, Estados Unidos derribó ayer un dron de combate y reconocimiento iraní que se acercó al portaaviones nuclear USS Lincoln, a la vez que defendió a un buque petrolero que la armada de Irán, con patrulleras artilladas, amenazó con abordar por la fuerza.

Ambas acciones no llevaron a una respuesta armada de Irán, ya que ello habría significado un posible enfrentamiento de mayor volumen que ambas partes desean de momento evitar, sobre todo la más débil república islámica.

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunirán este viernes en Estambul (Turquía) para negociar el tema nuclear y la paz.

Dron

El dron derribado, un Shahed-139 de fabricación iraní, “realizó maniobras innecesarias en dirección al buque” y continuó volando hacia el portaaviones “a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses” y acabó siendo derribado por un caza F-35 embarcado en el buque, explicó a Fox News el capitán Tim Hawkins, del Comando Central estadounidense.

Según Hawkins, el portaaviones de propulsión nuclear se encontraba navegando a unas 500 millas (900 kilómetros) al sur de la costa iraní, en el mar Arábigo, en el momento del incidente en que ningún militar ni activo estadounidense resultó dañado.

Barco

Por si fuera poco, el barco cisterna con bandera estadounidense Stena Imperative fue interceptado por tres pares de lanchas armadas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, a 16 millas náuticas al norte de Omán, informó la naviera dueña de la embarcación.

Los iraníes ordenaron al capitán “detener los motores y prepararse para ser abordado”, pero la embarcación aumentó la velocidad y mantuvo el rumbo hasta que un buque de guerra de Estados Unidos lo escoltó mientras las lanchas iraníes terminaron por retirarse en silencio.