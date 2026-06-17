Estados Unidos (EE.UU.) mantendrá su despliegue militar en Medio Oriente apuntando a Irán tras la firma del acuerdo con el país persa, mientras continúan las conversaciones técnicas para su implementación.

La presencia militar será a la espera de que Irán “cumpla” con lo acordado para recién estudiar una retirada de efectivos.

Despliegue armado

“Hemos desplegado un gran número de fuerzas en la región para preparar la operación que comenzó en febrero. Esperamos poder reducirlas. Todavía no lo hemos hecho. Queremos ver, una vez más, que los iraníes cumplan con lo que prometieron”, declaró un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, peligra el pacto a firmarse este viernes en Suiza, porque Israel atacó ayer a Líbano, lo que Teherán advirtió como violación al acuerdo de paz

Manos libres

Washington indicó que, a pesar del acuerdo con Irán, Israel tiene las manos libres en Líbano y Tel Aviv ratificó que el premier israelí Benjamin Netanyahu “se lo dejó claro a Trump”.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, aseguró que el acuerdo entre EE.UU. e Irán “no vincula” a su país.

“Israel no está subordinado a Estados Unidos. Somos un país independiente y soberano. No somos parte de este acuerdo que no cuida nuestra seguridad, y no nos obliga de ninguna manera. No podemos comprometernos con menos que el desmantelamiento de Hezbolá, no podemos retirarnos de ningún territorio”, advirtió.

Benjamin Netanyahu aseguró que Irán no tendrá armas nucleares “con o sin acuerdo” con su socio Estados Unidos.