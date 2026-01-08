Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mató ayer a tiros a una estadounidense de 37 años en Minneapolis, en una acción que el Gobierno federal calificó de “legítima defensa”, aunque videos lo desmienten.

El tiroteo contra la mujer desarmada ocurrió en un barrio al sur del centro de Minneapolis, a pocas cuadras de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd fue asesinado por la Policía en 2020.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, denunció un “acto de terrorismo doméstico” contra agentes de ICE, uno de los cuales “disparó para protegerse a sí mismo”.

Justifican muerte

El presidente Donald Trump culpó a la “izquierda radical”. Videos muestran que no arrolló a nadie, solo que escapaba y que le disparan al cuerpo, no a las llantas del vehículo que no tenía opción alguna porque con patrulleros al lado iba a ser detenido de todas maneras.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, recalcó que pidió que “no crean en esta maquinaria de propaganda del Departamento de Seguridad Nacional” de Trump que justifica el homicidio.

Crimen

Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, acusó a un agente del ICE de haber actuado de forma temeraria al disparar y matar a la conductora. Dijo que vendrá una batalla legal y pidió no caer en la violencia como pretende Trump.

“Están intentando presentar esto como un acto de defensa propia (...), eso es una estupidez”, enfatizó.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” e “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban ciudadanos que fueron reprimidos al protestar por la absurda muerte.