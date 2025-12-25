Aunque aún no atacan territorio venezolano, como amenaza Donald Trump, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se manifiesta en una guerra electrónica con la interferencia de señales de posicionamiento por satélite, una práctica militar que afecta al tráfico aéreo y marítimo civil.

Expertos en navegación y guerra electrónica coinciden en que el objetivo principal de estas medidas es reducir el riesgo de ataque por parte de drones y armamento guiado por satélite. Datos del Laboratorio GPS de la Universidad de Stanford revelan que desde septiembre vuelos civiles en el Caribe sufren fallos de navegación.

Incidentes

The New York Times reveló incidentes, como el de un vuelo comercial que reportó una “casi colisión” con un avión militar de Estados Unidos al despegar de Curazao en diciembre.

Ayer llegaron a Puerto Rico aviones MC-130J de Estados Unidos, usados para infiltrar y extraer fuerzas especiales y operaciones nocturnas de largo alcance.

Apoyo iraní

En tanto, se confirmó que militares iraníes de la Fuerza Quds -de la Guardia Revolucionaria Islámica- apoya al gobierno de Nicolás Maduro. Actúan en Caracas bajo cobertura diplomática y viajan entre Caracas y Teherán.

Diosdado Cabello, número dos de Maduro, amenazó con atacar a Trinidad y Tobago si “presta” su territorio a Estados Unidos para operaciones contra Venezuela.

Eso mientras Washington anunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que impondrá sanciones “al máximo” a Venezuela. Expertos de la ONU denunciaron que el bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela es un “ataque armado” contrario al derecho internacional.