Al alcanzar los océanos del mundo la temperatura media más alta jamás registrada, afectados por el cambio climático provocado por el ser humano, todo apunta a que el fenómeno de El Niño, que se viene desarrollando, sea el más fuerte en siglos.

Un informe de la BBC alertó que, con El Niño en proceso, la temperatura promedio de la superficie de los mares del planeta, excluyendo las regiones polares, alcanzó el récord de los 21,1 °C para la estación.

El calentamiento de los océanos puede tener consecuencias de gran alcance, entre ellas la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y el daño a la vida marina.

“El Niño está aportando calor al sistema, pero lo hace sumándose a décadas de calentamiento provocado por el ser humano”, explicó la doctora Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus, programa europeo de observación y monitorización de la Tierra.

Alerta

Preocupa a los científicos que los océanos ya estén tan calientes cuando el fenómeno natural de El Niño aún está lejos de alcanzar su pico, que sería entre marzo y abril de 2027.

El Niño seguirá fortaleciéndose hasta la época navideña y los científicos advierten que va camino de ser el más fuerte en siglos.

“Que ya estemos rompiendo récords es un indicador temprano de cuán fuerte se está volviendo El Niño”, dijo el doctor Jeremy Grist, investigador principal del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton (Reino Unido).