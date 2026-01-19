Al menos 18 muertos y 50 mil evacuados dejaron hasta ayer 24 incendios forestales concentrados en la zona centro-sur de Chile, donde tres mil bomberos con apoyo de policías y soldados buscan controlar el fuego.

Perú expresó sus condolencias al Gobierno y pueblo de Chile por los fallecidos y daños ocasionados por los incendios.

La situación más crítica se concentra en las regiones de Ñuble y del Bío Bío, donde las autoridades mantienen una alerta roja regional debido a la magnitud y simultaneidad de los siniestros, varios de ellos con rápida propagación y amplias superficies afectadas.

Tierra arrasada

En la región de Ñuble, todos los focos están bajo alerta roja regional. En Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, 2800 hectáreas de cultivo fueron arrasadas.

En Bío Bío, también bajo alerta roja regional, el incendio en Trinitarias, en la comuna de Concepción, quemó 10,621 hectáreas.

Miles de afectados

De los 50 mil evacuados, 30,000 personas son de Penco, en la región de Bío Bío, a 500 kilómetros al sur de la capital, Santiago.

El presidente Gabriel Boric declaró ayer el estado de catástrofe en las zonas afectadas y viajó a los lugares afectados.

Además de las altas temperaturas, el fenómeno conocido como “Viento Puelche”, un viento seco y cálido que sopla desde la cordillera de los Andes hacia los valles y la costa, ha complicado las tareas de extinción porque produce un aumento de la temperatura y una caída de la humedad.