Las fuerzas de seguridad de Brasil desplegaron ayer la operación A Tropa (La Banda, en castellano), acción coordinada para desarticular a una organización criminal con ramificaciones interestatales vinculadas al tráfico de armas, drogas y lavado de dinero que presuntamente involucran a futbolistas profesionales y representantes.

La operación contó con la acción conjunta de cerca de un centenar de agentes de las Policías Civiles de varios estados.

Cracks

La investigación, iniciada en Espírito Santo para indagar la infiltración del crimen organizado en el deporte, salpica al delantero del Vasco da Gama, David Corrêa da Fonseca, a quien la Policía Civil le incautó teléfonos y documentos tras allanar su casa y el centro de entrenamiento del club.

El operativo incluyó la detención por desacato del jugador Renyer Oliveira, exintegrante del Santos y actual miembro del Azuriz, así como la ejecución de cuatro órdenes de prisión temporal y 15 allanamientos entre los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, São Paulo y el Distrito Federal de Brasilia.

Drogas

El lateral Hayner, cedido por el Santos en el Vila Nova de Goiás, también fue objeto de búsquedas por parte de las autoridades, que registraron su casa y las instalaciones del club.

Hayner negó ser delincuente y dijo creer que lo implican por su amistad de infancia con uno de los investigados por tráfico de drogas, de la misma comunidad donde creció, en Espírito Santo.

Vasco da Gama juró que “colabora con las autoridades”, mientras Vila Nova se puso a disposición de la Policía e informó que Hayner sigue con sus actividades.