Un taxista de 37 años de edad fue rescatado la madrugada de ayer por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando estaba secuestrado por venezolanos en su auto.

Fue de madrugada, en Lima Norte, cuando los delincuentes, haciéndose pasar como pasajeros, abordaron al taxista por aplicativo y le pidieron una carrera al restaurante de una cantante folclórica en Carabayllo.

Antes de llegar al destino, lo amenazaron con armas de fuego y lo secuestraron para robarle su camioneta y obligarlo a realizar transferencias bancarias.

En Puente Piedra, casi arrollan a un grupo de personas, entre ellos a un suboficial PNP. Desde allí, el Escuadrón de Emergencia Norte los persiguieron.

Ataque

Durante la persecución, un ratero disparó contra los agentes del orden.

Ante el ataque, los efectivos respondieron con disparos disuasivos, con apoyo de otras unidades, y lograron cerrar el paso a la camioneta hasta la Panamericana Norte, en Los Olivos, donde impactó con un arbusto, y redujeron a sus ocupantes.

Iban a matarlo

“Me jala el cabello y me dice ‘despídete’, se ríe, me apunta a la cara, rastrilla el arma y en eso aparece un policía. Le besé la mano”, declaró el taxista agraviado.

Uno de los rateros resultó herido de bala y llegó sin vida a un hospital. Se detuvo a Fabiana Carrasco (23), Alejandra Zambrano (19) y Melvi Sandoval (30).

A los hampones se les incautó dos armas de fuego y un patrullero terminó con impactos de bala que dispararon los rateros.