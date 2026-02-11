Comandos de la Fuerza Delta, que atrapó en Venezuela a Nicolás Maduro, están listos para una operación similar con la que Estados Unidos (EE.UU.) pretende capturar en Teherán al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y así descabezar y derrocar al gobierno de la República Islámica de Irán.

Jamenei es seguido en todos sus pasos, incluso cuando se refugia en búnkeres, al estar informados EE.UU. e Israel de sus movimientos por agentes infiltrados de la CIA y el Mossad.

Aviones de transporte C-17A Globemaster III y MC-130J Commando II Súper Hércules de la Fuerza Aérea de EE.UU. aterrizaron en un lugar no revelado en Turkmenistán, en la frontera norte con Irán.

Base para operación

Turkmenistán está a 300 kilómetros de Teherán y es ideal para “extraer” (eufemismo de secuestrar usado por Washington) al ayatolá Alí Jamenei y su cúpula.

El MC-130J Commando II es el mismo que utiliza el 160° SOAR, grupo que participó en la exitosa captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El avión está diseñado para operaciones especiales, incluyendo operaciones aerotransportadas, apoyo a las fuerzas especiales y la transferencia de equipos.

Acosadores Nocturnos

El 160° SOAR (Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales), conocido como los “Night Stalkers” (Acosadores Nocturnos), es una unidad de élite del Ejército de EE.UU. especializada en proporcionar apoyo aéreo con helicópteros a las fuerzas de operaciones especiales (Navy Seals o Delta Force).

A Jordania llegó un avión de guerra electrónica EA-18G Growler, que EE.UU. usa para desactivar radares enemigos.