El bloqueo total de todos los petroleros sancionados “que entran y salen de Venezuela”, que serán intervenidos por las tropas norteamericanas como sucedió días atrás con otro buque que llevaba crudo venezolanos, ya se aplica en el mar Caribe, tal como ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, advirtió Trump al confirmar el cerco en torno a Venezuela, en tanto el mandatario Nicolás Maduro se siga resistiendo a abandonar el poder.

En respuesta, Venezuela tachó de “grotesca amenaza” al bloqueo naval dispuesto por Trump y Maduro enfatizó que ello no doblegará a su país.

Tomahawk

Por si fuera poco afrontar el anunciado bloqueo, que afectará a la economía venezolana, fuentes de inteligencia confirmaron que una operación contra Venezuela podría comenzar con un ataque de misiles Tomahawk contra Caracas, similar a lo ocurrido en la Operación Shock & Awe contra Bagdad, el 2003.Ello se desprende de la reciente declaración de Trump contra Venezuela, en que advirtió que el “shock” para Venezuela será como “nunca antes (se ha) visto”.

División militar

Otras fuentes confirmaron que es cierto lo que dijo la líder opositora María Corina Machado, respecto a que militares venezolanos se comunican con la oposición y desean la salida de Maduro.

Sin embargo, el “núcleo duro” de las tropas, según esas fuentes, sigue con el régimen de Maduro. Estados Unidos vigila a 18 petroleros sancionados que están en aguas venezolanas y podría abordarlos, según Axios.