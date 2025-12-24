En medio del cruce de amenazas y ataques verbales entre los Maduro, cazas furtivos supersónicos multifunción F-35 Lightning II volaron ayer sobre mar venezolano, en el Caribe, en un ensayo de próximos bombardeos sobre tierra.

Trump advirtió a Maduro que “sería inteligente” dejar el poder en Caracas, a lo que el segundo apuntó a que no se puede “querer gobernar el mundo” buscándole “líos a otros países”.

Eso mientras El Pentágono confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico orienRRRdetal, con al menos un muerto, y Trump amenazó con ataques terrestres “muy pronto” en Venezuela.

Aviones

La noche del lunes, al menos 13 aviones cazabombarderos estadounidenses de superioridad aérea F-35 despegaron de Puerto Rico y volaron hasta la madrugada en el Caribe. Se les perdió el rastro al apagar sus tranpondedores (dispositivos de ubicación), pero hasta que los radares los siguieron iban rumbo a Venezuela, cuyas aguas territoriales sobrevolaron, según fuentes de inteligencia.

Ley

En tanto, el régimen de Maduro, a través de la Asamblea Nacional chavista, aprobó una ley que condena a prisión a quienes respalden los bloqueos y las incautaciones de buques venezolanos, en medio del bloqueo petrolero y la creciente presión internacional de Estados Unidos.

Con esa ley se espera apresar a opositores que apoyan una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Rusia expresó a Estados Unidos su preocupación por la presión sobre Venezuela y negó que evacúa su embajada en Caracas.