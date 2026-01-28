A 34 se elevó la cifra de los muertos por la fuerte tormenta de nieve y hielo que azota a Estados Unidos (EE.UU.) y se ensaña sobre todo con personas sin hogar o se han visto obligadas a estar en la intemperie a pesar de las bajas temperaturas que han llegado hasta a 34 grados Celsius bajo cero.

La cifra total de fallecidos por la fuerte tormenta de nieve y hielo que afecta a EE.UU. debido a juna ola polar asciende a 34, de acuerdo con el balance actualizado por las autoridades de más de una decena de estados involucrados.

Electricidad

Miles de hogares persisten sin suministro eléctrico debido al impacto de la tormenta, que obstaculiza las operaciones de las empresas de energía y deja a numerosos residentes expuestos a temperaturas peligrosamente bajas y sin acceso a calefacción.

En Nueva York, el número de víctimas fatales llegó a ocho, conforme se intensifican las precipitaciones y las proyecciones meteorológicas indican que las nevadas continuarán durante los próximos días.

Grave situación

“No podemos confirmar la causa de las muertes, pero podemos decir que los fallecidos se encontraban todos en el exterior”, declaró Dora Pekec, portavoz de la alcaldía neoyorquina, reveló el portal estadounidense USA Today.

Entre otras complicaciones por la tormenta figuran los accidentes viales producidos por la baja visibilidad y el asfalto resbaladizo, elementos que han forzado el cierre temporal de carreteras principales y secundarias en diferentes estados.

Aeropuertos también fueron cerrados por la tormenta que en Nueva York acumuló entre 20 y 38 centímetros de nieve.