Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envía mensajes optimistas sobre el fin de la guerra con Irán, medios de prensa advierten de una posible escalada del conflicto.

El Pentágono contempla enviar 10 mil soldados a Medio Oriente, reveló The Wall Street Journal. En este contexto, Trump postergó hasta el 6 de abril el plazo límite antes de ordenar un ataque contra la infraestructura energética de Irán.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo ayer desde París que espera que los objetivos de guerra en Irán se hayan cumplido en un par de semanas.

Sin embargo, el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó ayer que habrá reuniones con Irán “esta semana” y que hay barcos petroleros pasando por el estrecho de Ormuz, al insistir en que sí existen “negociaciones con el régimen iraní”.

Más bombazos

Israel y Estados Unidos atacaron ayer en el centro de Irán el complejo de agua pesada de Jondab y torta amarilla (concentrado de uranio) de Ardakan, sin causar muertes ni fuga radiactiva, según las autoridades iraníes.

Por su parte, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, pidió a los países del Golfo Pérsico que rechacen reservas de militares estadounidenses en hoteles y acusó a Estados Unidos de usar estos espacios como refugio.

Los precios del petróleo subieron ayer hasta 112 dólares el barril después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán.