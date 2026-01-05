Las condiciones climáticas extremas en la Franja de Gaza, con la restricción del ingreso de ayuda humanitaria por las tropas de Israel, causan estragos y muertes entre la población, incluyendo niños que pierden la vida por el frío.

Un informe del diario El País, que reportó que cinco menores murieron por el frío y las lluvias desde diciembre, relata el caso de Iman Adnan Abu al Khair, una madre de 34 años que perdió a su bebé de 13 días de nacido en un campamento de desplazados en Al Mawasi, en Gaza.

Ella se niega a regalar la ropa a vecinas que están a punto de dar a luz, rompiendo la costumbre de las madres palestinas de distribuir lo que sus hijos ya no van a usar, porque su dolor es demasiado fuerte y “no puede desprenderse de esas prendas, que guardan el olor de su recién nacido”.

Horror

Las agencias de las Naciones Unidas informan de que las fuertes lluvias en diciembre han inundado miles de tiendas y han obligado a las familias a vivir en medio de una humedad y un frío intensos, sin manera de secar la ropa de vestir o la de cama.

Infecciones

Las infecciones respiratorias, la neumonía y los casos de hipotermia se han disparado, especialmente entre los bebés y los niños pequeños, cuyos sistemas inmunitarios no pueden resistir las condiciones extremas, advirtió la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).

La ONU indica que 1,3 millones de personas -de una población de más de dos millones- necesitan apoyo urgente en refugio.