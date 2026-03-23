A raíz de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró que destruirá las centrales eléctricas de Irán si no reabría en 48 horas la circulación por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo del mundo, la república islámica anunció que, si se cumple tal amenaza, causará “daños irreversibles” a infraestructuras críticas en Medio Oriente.

En redes sociales, Trump afirmó que comenzará por la principal central hidroeléctrica iraní, que dejaría sin electricidad a gran parte del país, incluida la capital Teherán, lo que para el régimen islámico es cruzar una línea roja.

La Guardia Revolucionaria advirtió que las bases estadounidenses serán su objetivo si Trump ataca las infraestructuras energéticas iraníes y que el estrecho de Ormuz sería cerrado totalmente.

Cierre de Ormuz

A la fecha, Irán deja pasar por el estrecho a barcos de quienes no participan en la coalición estadounidense-israelí que con ayuda de naciones de la zona -como Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita, entre otros- atacan al territorio iraní.

Irán indicó que el estrecho de Ormuz está abierto a todos los barcos, excepto a los “vinculados al enemigo”, mientras un diputado iraní afirmó que están cobrando dos millones de dólares a algunos buques cargueros petroleros por pasar por esa reducida franja marina.

Ataques de Israel

En tanto, Israel siguió golpeando blancos militares, políticos y civiles iraníes, y EE.UU. destruyó decenas de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria en la ciudad portuaria de Bushehr, en el sur de Irán.

Además, en Líbano, Israel aceleró la demolición de casas en aldeas y destruyó la pista que une el sur libanés con el resto del país.