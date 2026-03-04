Veinte de los 130 peruanos que residen en la República Islámica de Irán solicitaron ser evacuados y Perú brindará a todos auxilio para ser repatriados en medio de los bombardeos que sufre ese país a manos de Estados Unidos (EE.UU.) e Israel.

Al respecto, el embajador de Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa, declaró a RPP que si bien Perú no tiene embajada en el país islámico, la embajada peruana en Turquía se encarga de los compatriotas en Irán y ya se organizan operativos de evacuación.

EE.UU. informó que hizo más de 1700 ataques contra objetivos en Irán y la Media Luna Roja reportó 787 iraníes civiles muertos.

Peruanos

“Viven permanentemente en Irán (...) unos 120, 130 peruanos. La embajada ya se puso en contacto con la mayor parte de ellos y, tengo entendido, que están también organizando un operativo para apoyarlos”, refirió.

Adelantó que un promedio de 20 connacionales en Irán ya se comunicó con la embajada peruana en Ankara, capital de Turquía, para pedir su evacuación.

Mientras Israel bombardeaba ayer suelos iraní y libanés para destruir el aparato militar y político enemigo, EE.UU. e Irán alertaron que la guerra va “hasta el final”.

Israel confirmó que seguirá con ataques simultáneos en Teherán y Beirut, capitales de Irán y Líbano, en el último caso para acabar con la cúpula de Hezbollah, milicia armada afín a los iraníes. Los ataques en Líbano dejaron 40 muertos y 246 heridos.

Líbano, bajo fuego de Israel. Decenas de civiles han muerto.

Guerra

En tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Irán busca dialogar mientras continúan las operaciones militares, pero indicó que la oportunidad de negociar ya ha pasado.

“Tenemos un suministro realmente ilimitado (de munición). Además, tenemos muchos productos de alta gama almacenados en diferentes países del mundo”, aseveró al confirmar que EE.UU. seguirá en combate.

Final

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, refirió que Irán se preparó para la guerra desde hace buen tiempo y “está capacitado para continuar su defensa hasta el final”.

Israel y EE.UU. bombardearon ayer el complejo de la Asamblea de Expertos en la ciudad santa de Qom, en Irán, donde miembros del clero deben elegir al líder del país, sucesor del asesinado ayatolá Alí Jamenei. Los clérigos salieron antes del ataque, según Teherán.

Irán golpeó ayer bases militares estadounidenses en Medio Oriente y el portavoz del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, general Alí Mohamad Naini, aseguró que “en los dos primeros días de la guerra, 650 militares estadounidenses murieron o resultaron heridos”.