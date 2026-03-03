La República Islámica de Irán advirtió que será larga la guerra que Estados Unidos (EE.UU.) e Israel iniciaron el último sábado con los bombardeos que mataron al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, y que siguieron ayer con una séptima oleada de aviones, drones y misiles lanzados por los aliados occidentales contra la nación musulmana.

“Irán, al contrario que Estados Unidos, se ha preparado para una guerra larga”, recalcó ayer Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor de seguridad del fallecido Alí Jamenei.

Refirió que Washington “está preocupado, con razón, de más bajas estadounidenses”, y que es “muy triste que esté sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las ilegítimas ambiciones expansionistas de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu”.

“Trump ha traicionado el ‘Estados Unidos, primero’ para adoptar ‘Israel, primero’”, enfatizó.

Trump lo acepta

En EE.UU., Trump aceptó ayer que los ataques a Irán podrían durar más de cinco semanas, cuando el domingo mencionó cuatro.

“Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, puntualizó.

Tiempo

El jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Dan Caine, aseguró que los ataques contra Irán “llevarán algo de tiempo” para alcanzar los objetivos, exigirán “trabajo duro” y podrían causar más bajas entre sus tropas.

Ayer, Irán, incluida su capital Teherán, siguió martillada por misiles y bombas de Estados Unidos e Israel.

Buscan escapar

EE.UU., que tiene soldados en la zona, no descartó emplazar tropas en tierra en Irán, que viene respondiendo a los ataques. En ese escenario, pidió a sus ciudadanos abandonar Medio Oriente. La advertencia abarca Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Objetivos sionistas

En tanto, Israel atacó más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano para combatir al grupo chií Hezbolá, aliado de Irán, y, mientras ciudades hebreas también son atacadas por misiles y drones de Irán, prolongó hasta el sábado 7 la prohibición de reuniones, actividades educativas y tareas en el lugar de trabajo, excepto en los sectores esenciales.

La aviación aliada ejecutó al menos mil misiones se ataque contra Irán.

Bajas gringas

Seis militares estadounidenses se dieron hasta ayer por muertos en la guerra lanzada contra Irán.

Por error, defensas antiaéreas de Kuwait derribaron a tres cazas F-15 Strike Eagle de EE.UU. tras atacar a Irán.

Todo sucede mientras Donald Trump promete una victoria total en Irán.