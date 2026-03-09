La República Islámica de Irán anunció ayer la elección de un nuevo líder supremo, tras el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “no durará” en caso de no aprobarlo.

La Asamblea de Expertos de Irán anunció el domingo 8 de marzo que escogió como sucesor de Alí Jamenei a su hijo Mojtaba Jamenei.

Es una apuesta de los clérigos para continuar con la línea dura de los religiosos chiitas, que están en el poder desde 1979. La decisión apunta a un desafío frontal tanto a Estados Unidos como a Israel, que, en medio del renovado conflicto, han advertido que el nuevo líder supremo también será un objetivo militar.

“Que cese el clamor de las bombas y se abra el espacio al diálogo”, reclamó ayer, en el rezo del Ángelus, el papa León XIV.

Amenaza de Trump

Trump afirmó que el nuevo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo, eufemismo de que no vivirá, si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares israelíes-estadounidenses contra Teherán avanzan según lo previsto.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump a la cadena ABC News y añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

Irán, con 1200 muertos y 10,000 heridos en una semana de guerra, aseguró tener prisioneros de EE.UU.

Nubes tóxicas

En tanto, Teherán, la capital de Irán, se encuentra bajo nubes tóxicas de petróleo y gases a raíz de los ataques de Israel a sus refinerías y depósitos petroleros en las últimas horas. La ciudad está en llamas.

Emiratos Árabes Unidos también atacó a Irán por primera vez en la historia, uniéndose a EE.UU. e Israel.

