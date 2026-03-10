En desafío a los ataques de los aliados Estados Unidos (EE.UU.) e Israel sobre sus ciudades, que ayer siguieron bajo fuego, cientos de miles de iraníes salieron ayer a las calles de la República Islámica de Irán para aclamar al nuevo líder supremo de su país, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Mojtaba Jamenei -segundo hijo del anterior líder, el ayatolá Alí Jamenei- no se presentó, mientras fuentes mencionan que fue herido en el ataque del 28 de febrero, cuando israelíes y estadounidenses asesinaron a su padre, su madre Mansur Yojasté Bagherzadé, su hermana Boshra Jamenei, un cuñado, una cuñada, un sobrino y una sobrina nieta de 14 meses.

¿Herido y oculto?

Israel cree que Mojtaba Jamenei -de 56 años- está herido y oculto por seguridad. Para EE.UU. e Israel, el nuevo líder es un “objetivo” a eliminar como su padre.

Medios oficiales iraníes se refieren a Mojtaba Jamenei como “Jaanbaz (veterano de guerra herido) del Ramadán”, lo que apunta a lesiones en bombardeos.

¿Es un error?

En conferencia de prensa que hackers difundieron ayer en la televisión iraní, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tachó de “grave error” la elección de Mojtaba Jamenei como líder de Irán.

Aseguró ayer que la guerra con Irán, a la que llamó “excusión a corto plazo”, podría terminar muy pronto, ya que “no les queda nada... ni misiles, ni armada, ni aviones, ni drones”.

“Se suponía que Irán era un país grande y poderoso. Los aplastamos”, recalcó Trump, al indicar que él decidirá cuándo acaba, nadie más.

Muertos

Más de 1700 han muerto en Medio Oriente desde el inicio de la guerra, casi todos en Irán y Líbano atacados por los aliados.

Además, Human Rights Watch acusó a Israel por el uso ilegal de fósforo blanco en nuevos ataques en Líbano. El fósforo blanco es una sustancia que se enciende al hacer contacto con el oxígeno y se utiliza para crear cortinas de humo o iluminar campos de batalla.

En Líbano, los muertos por los ataques de Israel suben a 394, entre ellos 83 niños.