Casi cuatro años después de haber sido acusado de delitos de abuso sexual, el actor estadounidense James Franco rompió su silencio y habló extensamente sobre las denuncias que hicieron estudiantes de su antigua escuela de teatro.

En una entrevista dada al podcast The Jess Cagle de SiriusXM, Franco no solo reconoció que se acostó con mujeres que formaban parte de su escuela de actuación, sino que además admitió que es adicto al sexo.

“En el transcurso de mi profesorado, me acosté con los estudiantes, y eso estuvo mal. (…) Pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. Así que no fue un plan maestro de mi parte”, explicó la estrella de Hollywood.

Al ser consultado de sobre si era consciente del desequilibrio de poder que desataría al acostarse con sus alumnas, el actor dijo que sentía que todo estaba bien en ese momento, pues consideraba que los encuentros íntimos eran consensuados.

“Admito que me acosté con estudiantes y eso estuvo mal. Nunca debió haber pasado. (...) Supongo que, en ese momento, mi pensamiento era si era consensuado, está bien”, admitió.

Sobre la clase de “Escenas de sexo”, en la cual habría ejercido diversos abusos según el testimonio de las víctimas, el actor de 43 años dijo que esto nunca ocurrió y, además, consideró que dicho curso tenía otro objetivo.

“Debería haberse llamado ‘Romance contemporáneo’ o algo así. (…) Fue una clase en la que hicieron escenas sobre romance, lo que atraviesan cuando son jóvenes. Entonces, conocer gente en aplicaciones de citas, o rupturas, o simplemente una mala cita, cosas así. Eso es lo que se estaba haciendo en esa clase. No fueron escenas de sexo”, aclaró.

James Franco alcanzó la fama cuando interpretó a Harry Osborn en la primera trilogía de Spider Man. Además, fue nominado a un Premio de la Academia al Mejor Actor por su actuación en la película “127 horas”.

