Cuando la oposición brasileña en el Congreso y el gobierno de Estados Unidos presionan a favor del expresidente Jair Bolsonaro, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), flexibilizó ayer el arresto domiciliario que cumple el político.

Bolsonaro tendrá mayores facilidades para recibir visitas en la residencia de donde no debe salir por orden judicial.

Brasil está dividido por la situación de Bolsonaro, opositor tenaz de Lula.

El magistrado del caso autorizó que Jair Bolsonaro reciba visitas de sus hijos, cuñadas, nietas y nietos sin necesidad de autorización previa.

Bolsonaro ya recibió el martes en su casa de Brasilia la primera visita política autorizada por la justicia desde el inicio de su arresto domiciliario, la del senador Ciro Nogueira, quien dijo que encontró al expresidente “triste”, pero “inquebrantable”, creyendo “en nuestro Brasil y confiando en Dios”.

Eso sucede cuando la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva se rebeló en el Congreso contra la prisión domiciliaria de Bolsonaro.

Diputados y senadores afines al expresidente exigen su absolución y que sea apartado el juez que ordenó que quede preso mientras se le procesa por organizar un golpe de Estado contra Lula, el 2022, caso por el que podría ir 40 años a prisión.

Además, Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump defiende la libertad de Bolsonaro, comenzó a aplicar desde ayer aranceles de 50 % a algunos productos de Brasil.

Lula anunció que Brasil acudirá a la Organización Mundial de Comercio (OMC) contra los aranceles impuestos por Trump.

