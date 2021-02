Emma Coronel tenía solo 17 años cuando conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

era menor de edad cuando conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, años después, en julio del 2007 terminó casándose con el narcotraficante más buscado en todo el mundo el mismo día de su cumpleaños número 18. La boda entre la miss y la cabeza del Cartel de Sinaloa se realizó en el poblado de La Angostura, municipio de Canelas, en la sierra de Durango.

Se presume que a la fiesta asistieron Ismael El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul; y los hermanos Beltrán Leyva: Marcos Arturo, El Barbas; Alfredo, El Mochomo; y Héctor, El H; según señala la periodista Anabel Hernández especializada en narcotráfico.

Sin embargo, la revista Proceso indicó que, el día de la boda, la gente de El Chapo Guzmán cercó el caserío donde se realizaría la boda y que solo asistieron familiares de la novia y personas muy allegadas a El Chapo, como Ignacio Coronel, El Rey del Cristal y tío de la novia; y el ex subprocurador del gobierno de Sinaloa, Alfredo Higuera Bernal. El juez y el sacerdote fueron llevados por el narco desde Sinaloa.

En el año 2019, Coronel detalló a la cadena Telemundo los pormenores de su boda. “He escuchado que no sé cuánta gente hubo, funcionarios, no sé… no es cierto, fue nada más mi familia, las personas del rancho”. “¿No hubo políticos?”, le preguntaron y ella respondió “No, yo nunca lo he visto a él (El Chapo) con un político”.

Coronel señaló que solo estuvo la familia y que fue una ceremonia sencilla en la que no hubo grandes bandas, como aseguraba la prensa. Se trataba de la tercera boda del capo mexicano; sin embargo, a diferencia de las anteriores, en esta no hubo luna de miel. La reina de belleza narró que sólo se fueron a un rancho, y casi de inmediato se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde empezó a estudiar en la universidad.

La revista Proceso también reveló que un día después del matrimonio, el poblado La Angostura fue cateado por soldados, pero la pareja ya se encontraba lejos de allí.

Pese a la increíble historia de amor descrita por Emma Coronel, la legitimidad del matrimonio ha sido cuestionada. Por ejemplo, en el 2018, Alejandrina Gisselle Guzmán, hija del primer matrimonio de El Chapo, aseguró que la unión con Coronel era ilegítima, ya que Guzmán Loera seguía casado con su madre.

La hija de Guzmán señaló que la única esposa es su mamá y mostró un acta de matrimonio: María Alejandrina Salazar Hernández, con quien el narcotraficante mexicano se casó el 2 de agosto de 1977.

En las redes sociales Alejandrina Guzmán escribió: “En este documento se demuestra que la única esposa de Joaquín Guzmán es mi mamá y Emma Coronel es sólo una concubina”.

Incluso el mismo narcotraficante reconoció a María Alejandrina Salazar como su esposa en un video inédito difundido por las autoridades, el mismo que fue grabado durante el reingreso de Guzmán Loera a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano tras haberse fugado por un túnel.

El video data del año 2016 y corresponde a un interrogatorio de rutina que se realiza cuando los reos llegan a esta prisión y consiste básicamente en responder sus datos generales: nombre, edad, fecha de nacimiento, escolaridad, estado civil, nombre de los padres, tallas de ropa, y ocupación, entre otros.

Guzmán Loera respondió tener 58 años, ser agricultor, practicar la religión católica, calzar 40 y tener la primaria completa. Sobre su estado civil el líder del Cártel de Sinaloa dijo estar casado con Alejandrina Salazar Hernández, con quien tuvo cuatro hijos: Archivaldo Iván, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle, y César Guzmán Salazar.

Sobre Emma Coronel, con quien tiene dos hijas, afirmó que vivía con ella, pero no la reconoció como su esposa. “Alejandrina Salazar Hernández, pero con la que vivo es con Emma Coronel Aispuro”, aseguró el narco en el interrogatorio.

Doce años después de la boda, Emma le escribiría un mensaje de amor al capo, quien enfrentaba un juicio en la corte de Brooklyn, en Nueva York, en Estados Unidos.

Además, a principios del año 2019, Coronel publicó en su Instagram una fotografía de la corte en la que desde hacía poco más de tres meses se llevaba a cabo el juicio del siglo contra El Chapo. La joven de ahora 31 años explicó que los tres meses en los que asistió a audiencias reafirmaron la imagen que tiene sobre su esposo, que ahora tiene 63 años.

“Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él, ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja. Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta, y contará conmigo”, escribió Coronel.

Meses después, Coronel regresó a las redes sociales con un cambio radical de look. Pasó de tener el cabello castaño oscuro con rayos rubios a teñirse el cabello completamente de rubio. El cambio se dio siendo modelo para una campaña de productos de belleza. Tiene más de 400 mil seguidores en Instagram y no ha hecho mayores cambios en esa red social, donde ha hecho público estilo de vida y su debilidad por los autos lujos como Lamborghinis y Ferraris.

