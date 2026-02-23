El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y objetivo de Estados Unidos, murió ayer abatido durante un operativo del Ejército en la sierra del estado de Jalisco, México.

En la operación encabezada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, “El Mencho” perdió la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México, luego de resultar gravemente herido en el enfrentamiento.

Delitos y muerte

“El Mencho” era vinculado a delitos de tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y lavado de dinero. Además, era un benefactor de sectores populares y solía ordenar el reparto de alimentos en zonas pobres o afectadas por desastres naturales, incluso antes que el mismo Estado mexicano.

Durante la operación en que se abatió a “El Mencho” se pudo capturar ilesos a dos miembros de su banda, a la vez que se incautó tanquetas y armamento, incluyendo lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Más bajas

Cuatro lugartenientes de “El Mencho” murieron y tres resultaron heridos de gravedad durante el operativo.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó también que tres elementos del Ejército sufrieron heridas.

Violencia

En respuesta a la muerte de “El Mencho”, el crimen organizado generó bloqueos de pistas, quemas de vehículos y ataques a tiros a locales en Jalisco, Michoacán, Colima, Baja California, Guerrero y Guanajuato.

Ante ello, el Gobierno de México pidió tomar rutas alternas y extremar precauciones en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas.

Era el capo más buscado tras la caída de los del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.