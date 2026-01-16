“Contamos con el presidente (Donald) Trump para la libertad de Venezuela”, declaró ayer la líder opositora venezolana María Corina Machado tras reunirse con el gobernante estadounidense en la Casa Blanca.

Se conoció que Trump y Machado almorzaron a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y luego la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente Trump continúa pensado que Machado no tiene apoyo suficiente para liderar una transición en su país.

“Fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional”, explicó.

Reclama por el petróleo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó ayer a EE.UU. de cercar las posibilidades de su país de vender sus productos petroleros.

“Venezuela toda está amenazada. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington, lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor”, manifestó Rodríguez.

Es que horas antes, EE.UU. completó su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares, menos de dos semanas después de la captura del dictador Nicolás Maduro.

Ademas, tras la incautación de un nuevo buque carguero en el Caribe, el gobierno de Trump afirmó que “el único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal”.

La Casa Blanca afirmó que Delcy Rodríguez ha cumplido “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos.