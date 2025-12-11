En un mensaje leído ayer por su hija Ana Corina Sosa, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado reclamó a sus compatriotas “luchar por la libertad” si desean vivir en democracia.

María Corina Machado, quien no llegó a tiempo a la ceremonia, subrayó en el discurso que su país pasó de “una democracia que se convirtió en la más estable de América Latina” a caer en manos del “cabecilla de un golpe militar contra la democracias”.

“La riqueza petrolera no se usó para liberar, sino para someter”, aseveró.

Régimen chavista

Enfatizó que “muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de derecho”, sin mencionar a Hugo Chávez, a su sucesor Nicolás Maduro, ni al presidente Donald Trump, quien amenaza con una intervención militar para forzar la caída del régimen chavista.

“El pueblo venezolano no se rinde (…) Permítanme rendir homenaje a los héroes, a nuestros presos políticos (…) y a los líderes del mundo que nos acompañaron y defendieron nuestra causa”, enfatizó María Corina Machado para, en mensaje a sus compatriotas, advertir que “si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”.

Democracia

María Corina Machado indicó que el opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones de julio de 2024, lo que desató la ira del régimen acostumbrado a “desmantelar la democracia”.

El Comité Nobel instó a Maduro a dimitir y su presidente, Jørgen Frydnes, acusó a Cuba, Rusia, China e Irán de hacer “más brutal” al gobierno chavista.

Este jueves, en Oslo, adonde llegó tras salir en barco desde Venezuela, María Corina Machado dará una conferencia de prensa.