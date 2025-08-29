“La transición ya empezó. Te presento la ‘Venezuela Tierra de Gracia’ que estamos construyendo, dice María Corina Machado, en un video, al anticipar la pronta caída del gobernante Nicolás Maduro, acusado de encabezar el Carlel de los Soles, que trafica droga hacia Estados Unidos.

“¡Esta es la Venezuela que viene! Aquí puedes ver el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país", expresó en la red social X.

El video comienza con imágenes de una Venezuela hoy destruida por el chavismo y luego aparecen otras imágenes que dan esperanza a los venezolanos, como las posibilidades de inversión en el campo petrolero, el turismo, la agricultura, entre otras áreas.

Estados Unidos lanza advertencia

“El presidente (Donald Trump) está dispuesto a utilizar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”, declaró ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al ser consultada su Trump piensa atacar militarmente a Venezuela.

Además, aseguró que muchos países latinoamericanos apoyan la iniciativa militar estadounidense, que incluye un gran despliegue de varios buques e infantes de marina en el Caribe, cerca a Venezuela.