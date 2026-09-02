Un venezolano fallecido y 11 colombianos heridos provocó la explosión de un coche bomba frente a la estación policial de Los Patios y provocó daños en viviendas y comercios de la zona, en Colombia, luego de que el Gobierno celebró que bombardeó un campamento de disidencias de las FARC con el saldo de 20 guerrilleros muertos.

La detonación en Los Patios, en el departamento Norte de Santander, ocurrió a las 23:15 horas del lunes en la zona fronteriza con Venezuela. Los equipos de emergencia trasladaron a centros asistenciales a los nueve civiles afectados y a los dos agentes lesionados.

Grave

La explosión provocó un incendio inmediato en las instalaciones policiales, consumió múltiples motocicletas oficiales y causó un apagón eléctrico en el sector, además de provocar daños materiales en comercios y viviendas sobre la avenida principal.

Ocurrió poco después de que el presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, informó, en tono triunfal, la muerte de 20 integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, incluidos tres menores, en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en la región centro-sur. También hubo siete capturados, dos de ellos menores.

Urgencia

De la Espriella se reunió de urgencia con la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía, y prometió “perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras” y devolver la tranquilidad al país.

Norte de Santander tiene a disidencias de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), culpado por el gobierno del coche bomba.